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رياضة

طارق العشري يفتح النار على لاعبي الدوري المصري.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:08 ص
طارق العشري
طارق العشري
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عمرو ابوبكر
فتح طارق العشري المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري، النار على لاعبي الدوري المصري بسبب عدم اتباعهم لنظريات المدير الفني الناجح للوصول لأفضل حال. 

وقال العشري خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، إنه اكتشف أهم نقطة تجعل اللاعبين فس الدورس المصري متأخرين عن لاعبي اوروبا، وهي اسلوب الحياة الغير منظم في طريقة الطعام وطريقة النوم.

وتابع: انا بعاني بقالي اسبوعين في المصري مبدربش انا بعاني من زيادة وزن اللاعبين، واكافح لانقاص وزنهم

وأكمل: الكيلو ب١٠٠٠ جنيه، غرامة زيادة الوزن في المصري كل كجم بالف جنيه وبعتبر هذا اغلى كيلو لحمة في مصر. 

واشار العشري الى أنه، يعاني مع اللاعبين في الدوري المصري لدرجة انه يعمل مثل عساكر الدرج، وينبه اللاعبين في غرف ملابسهم لكي يغفلوا مبكراََ. .

وتابع: لا يمكن أن يصبح لاعب الدوري المصري مميز وطريقة اللعب تصبح اسرع من ذلك، طالما اللاعب يأكل في منتصف الليل، ويغفل عن التمرين بشكل جيد.

وانفعل العشري ووجه رسالة للاعبي الدوري المصري: كيف سنبدأ عندما نعود للكرة بشكل طبيعي، كم من اللاعبين في مصر يمارسون التمارين في المنزل مثل لاعبي اوروبا، لاعبي الدوري المصري ستعود تريد تأهيل من البداية. 
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