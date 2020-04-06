وزير التعليم : المكتبة الرقمية "ذاكر" حققت 48 مليون مشاهدة في 15 يوما





وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هذا يؤكد أن الطلاب المصريين شهيتهم مفتوحة للاطلاع على المحتوى الرقمي التعليمي ، وهذه النتيجة لم نكن نستطيع الوصول إليها إلا بفضل الحظر الموجود حاليا .





وعبر وزير التربية و التعليم عن سعادته من الاداء العام في اول ايام امتحان الصف الاول الثانوي التجريبي ، مؤكدًا انه سعيد بآداء اولياء الامور والاداريين و المعلمين ومسئولي الوزارة .





وقال : احنا عندنا في التطوير التكنولوجي في الوزارة مهندسين تفخر بهم مصر.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، أن المكتبة الرقمية " ذاكر" التي أنشاتها وزارة التربية و التعليم لمساعدة طلاب المدارس وتعويضهم عن تعليق الدراسة ، حققت من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020 اليوم 48 مليون مشاهدة .