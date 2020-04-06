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محافظات

بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:39 ص
محافظة بنى سويف
محافظة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بنى سويف، أنه بداية من يوم  الغد  الثلاثاء  الموافق 7 أبريل الجاري ، تبدأ المقابلات للمشاركين في مبادرتى المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل. 

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حيث تم تقسيم الشباب المشاركين على مجموعات ، ستبدأ المجموعة الأولى الثلاثاء المقبل ، وتم تقسيم هذه المجموعة الى مجموعتين : الأولى تبدأ من المسلسل 1 الى 24  في تمام الساعة 11صباحا ، والثانية من 25 الى 48 ، فى تمام الساعة 12 ظهرا ، على أنه يجب على الحاضرين تقديم سيرة ذاتية قبل اجراء  المقابلة. 

وتجدر الاشارة الى أنه تم تقسيم باقى العدد الى مجموعات ، تم تحديدها بالكشوفات المرفقة مع الاعلان ، مع التأكيد على أهمية التزام  الجميع بمجموعته وتوقيت اجراء المقابلة ، حيث لن يسمح بغير ذلك. 

بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف
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