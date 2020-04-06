بالأسماء.. غدا بدء المقابلات لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب ببني سويف

أعلنت محافظة بنى سويف، أنه بداية من يوم الغد الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري ، تبدأ المقابلات للمشاركين في مبادرتى المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل.





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حيث تم تقسيم الشباب المشاركين على مجموعات ، ستبدأ المجموعة الأولى الثلاثاء المقبل ، وتم تقسيم هذه المجموعة الى مجموعتين : الأولى تبدأ من المسلسل 1 الى 24 في تمام الساعة 11صباحا ، والثانية من 25 الى 48 ، فى تمام الساعة 12 ظهرا ، على أنه يجب على الحاضرين تقديم سيرة ذاتية قبل اجراء المقابلة.





وتجدر الاشارة الى أنه تم تقسيم باقى العدد الى مجموعات ، تم تحديدها بالكشوفات المرفقة مع الاعلان ، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بمجموعته وتوقيت اجراء المقابلة ، حيث لن يسمح بغير ذلك.