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رياضة

نجم الزمالك السابق يعلن تراجع الحضري عن تصريحاته ضد الفريق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:14 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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ياسمين تيسير
أكد أيمن عبدالعزيز نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، أن عصام الحضري، نجم حراسة مرمى الأهلي والمنتخب السابق، تراجع عن تصريحاته ضد نادي الزمالك.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الحضري شعر بأنه اخطأ في تصريحاته ضد نادي الزمالك لذلك تراجع فورا عن تصريحاته"

وتابع: "أي لاعب يتمنى الانضمام إلى نادي الزمالك وفانلته شرف لأي لاعب".

كما أعلن مدرب الزمالك السابق، أنه سيشارك في مبادرة مزاد الخير لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد. 

وأكد عبدالعزيز : "ساتبرع بتيشرت الزمالك بعد الفوز بالأفروأسيوي في مبادرة مزاد الخير".

وتابع: "أدعو الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا".
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