لأول مرة في تاريخها.. جامعات مصر تتسابق لتصنيع المستلزمات الطبية.. فيديو

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء دي أم سي"، والمذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء أمس الأحد، تقريرا عن اتجاه بعض الجامعات المصرية لتصنيع المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.

وعلقت الحصري، قائلة :"العالم كله يجري خلف أجهزة التنفس الصناعي، لان الفيروس يهاجم الرئة ولذلك جهاز التنفس الصناعي هى أهم شيء في مواجهة مضاعفات مصابي فيروس كورونا جامعة طنطا نجحت في تصميم الجهاز بمكونات محلية".

من جانبه أكد أن الدكتور محمود أحمد زكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا والمشرف على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بالجامعة، أن الفكرة الأساسية كان أساسها تصليح أجهزة التنفس الصناعي التي بها مشكلة، واليوم صنعنا جهاز التنفس الصناعي بنسبة 80%.

وأضاف زكي، أنه :"دي أول مرة نعملها في التاريخ كمصريين ونصنع أجهزة التنفس الصناعي، وهذا الجهاز ليس مجهولا بالنسبة لنا ونحاول بقدر الإمكان خلال الفترة الحالية تطوير الجهاز".