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رياضة

طارق راشد يكشف عن مبادرة وادي دجلة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:38 ص
طارق راشد، رئيس نادي
طارق راشد، رئيس نادي وادي دجلة
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حسن العمدة
قال طارق راشد، رئيس نادي وادي دجلة، إن ناديه أطلق مبادرة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية المتضررة من جائحة كورونا.

وأضاف طارق راشد، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن مجموعة أندية وادى دجلة، قرروا المساهمة بمخزون الطعام في جميع الأندية بمحافظات مصر، والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضراوات ،بحيث يوزع نصفه على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لدعم عائلاتهم والتخفيف عن سوق العمالة الغير منتظمة

وأوضح طارق راشد، إن النصف الآخر من مخزون الطعام، سيوجه إلى مؤسسة فيس الخاصة بحماية أطفال الشوارع، والذي سيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة.
وأتم حديثه قائلا :" دورنا غير مقتصر على إعداد وتهيئة الكوادر الرياضية المجهزة، بل يشمل إسهاماتنا نحو المجتمع وخاصًة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتفنا جميعًا ".

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