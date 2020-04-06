أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

mg 6

ام جي زد اس



mg zs









ام جي rx5

mg rx5









mg 5

mg 5 2020

ام جي 5 بسعر 209.990 جنيه حتى 244.990 جنيه لأعلى فئة.





تبدأ من 252.000 جنيه حتى 285.000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 320.000 جنيه حتى 370.000 جنيه لأعلى فئة.