برلماني يطالب بالتعاون الكامل مع الدول الخارجية لاكتشاف علاج فعال لكورونا

قال النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المقترح البرلماني الخاص بتكليف لجنة علماء لتقييم وتطوير بعض التجارب العلاجية لفيروس كورونا و تجربة هذه المستحضرات على 20 مصابا بالفيروس ودراسة مدى فاعليتها في مواجهة كورونا، لافتًا الى أن الافضل ان يقام ذلك الامر سرا دون الاعلان عنة للمريض حتي لا يتاثر جهازة المناعي بالخوف من تلك التجربة.





وأوضح النائب في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مراكز الأـبحاث العلمية بمساعدة القوات المسلحة شرعت في التجارب السريرية وتوصلوا الي نتائج بحثية ولكن ليست بالدرجة المطلوبة، موكدا ان التجارب السريرية التي ستقام علي المرضي ليس لها اثار جانبية.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، الي ان لجنة الصحة ستناقش امر التعويض بالنسبة للمرضي التي لم تنجح عليهم التجارب البحثية السريرية لافتا الي انة لم تحصل اي دولة حتي الان علي اي علاج لفيروس الكورونا وانا العلاج الاول يعتمد علي الجهاز المناعي وحالات الوفاة الاكثر لاصحاب الامراض المزمنة والجهاز المناعي الضعيف.





وطالب " حسب الله " بضرورة الاسراع في تنفيذ الابحاث العلمية علي المرضي واطلاق حملات توعية للشعب والتعاون مع مركز البحث بالدول الخارجية للحصول علي اسرع النتائج.



