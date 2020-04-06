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برلمان

برلماني يطالب بالتعاون الكامل مع الدول الخارجية لاكتشاف علاج فعال لكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسي
قال النائب فؤاد حسب الله عضو  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المقترح البرلماني الخاص بتكليف لجنة علماء لتقييم وتطوير بعض التجارب العلاجية لفيروس كورونا و تجربة هذه المستحضرات على 20 مصابا بالفيروس ودراسة مدى فاعليتها في مواجهة كورونا، لافتًا الى أن الافضل ان يقام ذلك الامر سرا  دون الاعلان عنة للمريض حتي لا يتاثر جهازة المناعي بالخوف من تلك التجربة.

وأوضح النائب  في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مراكز الأـبحاث  العلمية بمساعدة القوات المسلحة شرعت في التجارب السريرية وتوصلوا الي نتائج بحثية ولكن ليست بالدرجة المطلوبة، موكدا ان التجارب السريرية التي ستقام علي المرضي ليس لها اثار جانبية.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، الي ان لجنة الصحة ستناقش امر التعويض بالنسبة للمرضي التي لم تنجح عليهم التجارب البحثية السريرية لافتا الي انة  لم تحصل اي دولة حتي الان علي اي علاج لفيروس الكورونا وانا العلاج الاول يعتمد علي الجهاز المناعي وحالات الوفاة الاكثر لاصحاب الامراض المزمنة والجهاز المناعي الضعيف.

وطالب " حسب الله " بضرورة الاسراع في تنفيذ الابحاث العلمية علي المرضي واطلاق حملات توعية للشعب والتعاون مع مركز البحث بالدول الخارجية للحصول علي اسرع النتائج.

والجدير بالذكر انة تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء، ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بتكليف لجنة علماء لتقييم وتطوير بعض التجارب العلاجية لفيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من التجارب وبعض الأدوية التي أجريت عليها دراسات وثبتت فاعلياتها في التعامل مع بعض الفيروسات، متسائلا: ما المانع من إجراء التجارب عليها في مواجهة فيروس كورونا؟.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك دراسة لأحد الكيميائيين "مخلوف محمود" والذي قام بتسجيل علاج كمكمل غذائي، وهو محفز لقلوية الدم ومحفز للأكسجين في الجسم، وكان له نتائج مؤثرة في تقوية المناعة.

ولفت إلى أنه قام بعمل بحث على فيروس كورونا القديم الذي ظهر في السعودية عام 2012، وكان لهذا المكمل الغذائي "أوكسي فريش" نتائج مبهرة في هذه الأبحاث، خصوصا وأنه لا يوجد له أي أثار جانبية ولا يمثل خطورة.

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بحثا آخر في سويسرا أثبت أن دواء الطفيليات "Ivermectin" والذي يؤخذ عن طريق الفم أثبت تأثيره على فيروس كورونا في المعمل، موضحا أن هذا الدواء يتم استخدامه في مصر.

واقترح عضو مجلس النواب، أن تقوم لجنة العلماء بتقييم هذه النماذج والبدء في التجربة على بعض المرضى، وتوقيع بروتوكول لتجربة هذه المستحضرات على 20 مصابا بالفيروس  ودراسة مدى فاعليتها في مواجهة كورونا.

وقال النائب: التجارب السريرية تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات، فضلا عن أن القانون الخاص بها لم يصدر حتى الآن، متابعا: أما دور هذه اللجنة يقوم على دراسة إمكانية عمل أبحاث على بعض المستحضرات المتاحة والتي ثبت فعاليتها، وعمل التجارب اللازمة في مواجهة فيروس كورونا.
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