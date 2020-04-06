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رياضة

أيمن عبد العزيز: الخطيب قالي كمل في أوروبا أنت ماشي كويس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:32 ص
ايمن عبدالعزيز
ايمن عبدالعزيز
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ياسمين تيسير
كشف أيمن عبدالعزيز نجم ومدرب نادي الزمالك سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه من أجل الحصول خدماته خلال احترافه في الدوري التركي. 

وأكد عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أول مكالمة كابتن الخطيب قالي أيه رأيك تنضم للأهلي ولكنني رفضت وقتله نصا أنا أديت كلمة لنادي الزمالك".

وأوضح: "النادي الأهلي نادي كبير ولكن أنا زملكاوي وصعب ارتدي تيشيرت الأهلي".

وتابع: "الخطيب كلمني مرة أخرى بعدها ب 10 دقائق، وقالي الزمالك هيديك كام والأهلي يدفع أكثر ولكنني قولتله أن المسألة ليست لها علاقة بالراتب".

وأتم: "بعدها ب 10 دقائق كلمني ثالث مرة وقالي طيب كمل في الدوري التركي وأن متألق في نصيحه منه لعدم التوقيع لنادي الزمالك".
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