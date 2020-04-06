AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المستثمرين العرب: البنك المركزى يعمل باحترافية شديدة.. وسياساته تؤكد قوة الجهاز المصرفي المصري

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:01 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
Advertisements
علياء فوزى
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية لمواجهة الاخطار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا فيروس تؤكد على سلامة السياسة النقدية و قوة و صلابة الجهاز المصرفى للبلاد.

وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن البنك المركزى يعمل وفقا لادوات مصرفية ونقدية يتم توظيفها و استخدامها باحترافية عالية فى وقت الازمات .

وأوضح بيومى ، أنه فى إطار مشروع الشراكة المصرية الاوروبية تم عقد توأمه خبر بين البنك المركزى المصرى و البنك المركزى الاوروبى فى 2004 بمشاركة 8 بنوك مركزية اوروبية لتطبيق اعلى معايير السلامة المصرفية و تنفيذ اتفاقية بازل 1 و بازل 2 و فى بعض يطبق بازل 3 و التى تعد الاكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسيات النقدية.


يشار الى أن تم إنشاء قطاع بازل بالبنك المركزي المصري في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بتطبيق مقررات بازل للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر خاصة المعايير الكمية والنوعية لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، ويختص بالمهام التالية:

متابعة أهم إصدارات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل منتظم للتعرف على المستجدات ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يتوائم مع خصائص البنوك العاملة في مصر وبما يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي في هذا الشأن القائمة على مبدأي التيسير والمشاورة مع البنوك.

تحديث وتعديل ما سبق إصداره من توصيات من جانب لجنة بازل وذلك بالتعاون والتواصل مع بعض الجهات الخارجية مثل بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية الأوروبية والعالمية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.

وإعداد وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لنقل الخبرات في مجال مقررات بازل إلى العاملين بالجهاز المصرفي المصري وصقل مهارات الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك المركزية للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة خاصة الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.

يُسند إلى القطاع أعمال إضافية تتعلق بأي موضوعات مصرفيه أو اقتصاديه أو قانونيه ذات علاقة ترد إلي البنك المركزي من الجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصه أو من جهات خارجيه، وقد يتم ذلك في بعض الأحيان من خلال المشاركة مع إدارات أخري أو من خلال تشكيل لجان ذات غرض محدد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع البنك المركزي.. عقد المنتدى المصرفي العربي بالغردقة مارس المقبل

البنك المركزي: فترة تولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي شهدت تكثيفا للتعاون المصرفي مع إفريقيا

خبير: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية

اقتصاديون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة فى مصر.. خبراء: بقاء السعر الحالى مفيد فى مواجهة الآثار التضخمية .. والتخفيض يدعم الاستثمار والمصانع والقطاع الصناعي

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة غدا وسط توقعات بالتثبيت

خبراء يتوقعون تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة ويكشفون عن الأسباب

ترشيحاتنا

حكم قضاء صيام ما فات من رمضان فى شعبان بنيتين .. الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ حسام عاشور

هل تجب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة ؟ الإفتاء تجيب

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

تريند الفن| تعرف على مقلب رامز جلال الجديد في رمضان .. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لـ ريم البارودي

مفاجآة حول شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور