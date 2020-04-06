المستثمرين العرب: البنك المركزى يعمل باحترافية شديدة.. وسياساته تؤكد قوة الجهاز المصرفي المصري

قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية لمواجهة الاخطار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا فيروس تؤكد على سلامة السياسة النقدية و قوة و صلابة الجهاز المصرفى للبلاد.



وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن البنك المركزى يعمل وفقا لادوات مصرفية ونقدية يتم توظيفها و استخدامها باحترافية عالية فى وقت الازمات .



وأوضح بيومى ، أنه فى إطار مشروع الشراكة المصرية الاوروبية تم عقد توأمه خبر بين البنك المركزى المصرى و البنك المركزى الاوروبى فى 2004 بمشاركة 8 بنوك مركزية اوروبية لتطبيق اعلى معايير السلامة المصرفية و تنفيذ اتفاقية بازل 1 و بازل 2 و فى بعض يطبق بازل 3 و التى تعد الاكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسيات النقدية.





يشار الى أن تم إنشاء قطاع بازل بالبنك المركزي المصري في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بتطبيق مقررات بازل للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة في مصر خاصة المعايير الكمية والنوعية لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، ويختص بالمهام التالية:



متابعة أهم إصدارات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل منتظم للتعرف على المستجدات ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يتوائم مع خصائص البنوك العاملة في مصر وبما يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي في هذا الشأن القائمة على مبدأي التيسير والمشاورة مع البنوك.



تحديث وتعديل ما سبق إصداره من توصيات من جانب لجنة بازل وذلك بالتعاون والتواصل مع بعض الجهات الخارجية مثل بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية الأوروبية والعالمية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.



وإعداد وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لنقل الخبرات في مجال مقررات بازل إلى العاملين بالجهاز المصرفي المصري وصقل مهارات الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك المركزية للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة خاصة الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.



يُسند إلى القطاع أعمال إضافية تتعلق بأي موضوعات مصرفيه أو اقتصاديه أو قانونيه ذات علاقة ترد إلي البنك المركزي من الجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصه أو من جهات خارجيه، وقد يتم ذلك في بعض الأحيان من خلال المشاركة مع إدارات أخري أو من خلال تشكيل لجان ذات غرض محدد.



