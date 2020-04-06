AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد الله: الأهلي فشل في ملف تجديد الكبار

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:29 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد محمد عبد الله، المدرب العام بنادي الإنتاج الحربي، أن النادي الأهلي لم يتعامل بأحترافية في ملف تجديد الكبار "حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي"، متابعا: "الأهلي فشل في ملف تجديد الكبار ".

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس "، أن حسام عاشور يمتلك قدرات فنية تؤهله عى خوض موسم أخر مع النادي الأهلي".


وتابع: "الأهلي تعامل مع ملف حسام عاشور بشكل خطأ وغير مقبول".

وعبر محمد عبد الله عن استيائه الشديد من أسلوب مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين معلقا :" غير مقبول أن أميز لاعب عن الآخر.

وأوضح أن رحيل احمد فتحي عن النادي الأهلي جاء بسبب أبلغه بعدم خوض كافة المباريات مع الفريق متابعا:" فايلر ابلغ أحمد فتحي انه رقم 2 خلال الفترة المقبلة".






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

عمرو أنور يكشف الموقف النهائي لـ أزمة أحمد فتحي

ميدو يهاجم الأهلي بسبب أحمد فتحي وإكرامي وعاشور

الأهلي تأخر في التجديد.. تعليق قوي من شوبير بشأن أحمد فتحي ..فيديو

محمد عمر: لو كنت مديرا فنيا لتعاقدت مع متعب وغالي وعاشور في هذا السن

مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي.. اعرف السبب بالفيديو

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

لحظات بين الحياة والموت وحيدا.. كيف يحارب مستشفى أمريكي كورونا بلا دروع؟

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

أخبار الفن.. حفيد عمر الشريف بحمالة الصدر.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

الإسكان تطرح 60 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

أول تعليق من بوريس جونسون بعد نقله للمستشفى بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة