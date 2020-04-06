محمد عبد الله: الأهلي فشل في ملف تجديد الكبار

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس "، أن حسام عاشور يمتلك قدرات فنية تؤهله عى خوض موسم أخر مع النادي الأهلي".









وتابع: "الأهلي تعامل مع ملف حسام عاشور بشكل خطأ وغير مقبول".





وعبر محمد عبد الله عن استيائه الشديد من أسلوب مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين معلقا :" غير مقبول أن أميز لاعب عن الآخر.





وأوضح أن رحيل احمد فتحي عن النادي الأهلي جاء بسبب أبلغه بعدم خوض كافة المباريات مع الفريق متابعا:" فايلر ابلغ أحمد فتحي انه رقم 2 خلال الفترة المقبلة".







