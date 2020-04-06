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أصل الحكاية

ما علاقته بـ كورونا.. تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:03 ص
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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أحمد سالم
على الرغم من اتجاه الأنظار بشكل مكثف خلال تلك الفترة نحو مستجدات الأوضاع حول العالم فيما يخص ازمة فيروس كورونا المستجد، لكن شاشات التلفزيون لم تتناسى الموسم الدرامي والبرامجي في رمضان.

وتسببت أزمة كورونا في تأخير تصوير بعض المسلسلات وتوقف بعضها وخروج الكثير من الأعمال التي كان مقررا عرضها في رمضان من الخريطة بسبب أزمة كورونا.

أما برنامج رامز جلال الجديد، والذي يتخذ شكلا ثابتا عبارة عن مقلب يكون بطله أحد المشاهير من نجوم الفن أو الكرة، فثارت أقاويل كثير حول طبيعة المقلب هذا العام وهل له علاقة بالأحداث الحالية ام لا.

شائعات تناثرت عن أن رامز جلال سيربط أحداث المقلب بأزمة كورونا، كما فعل في وقت سابق مستغلا ظاهرة الإرهاب والاختطاف في مقالبه وكذلك موجة تعلق العالم العربي بكرة القدم عام 2018 قبل مونديال روسيا.

وعلى الرغم من تعدد الشائعات، لكنها لم تزيد عن كونها شائعات فيما يختص بموضوع "فيروس كورونا"، بحسب ما أكد أحد المسؤولين في قناة MBC مصر المقرر عرض البرنامج عليها.

ويظهر رامز في البرنامج هذا العام لأول مرة بشخصيته الحقيقية واهما من يستضيفه بأنه يتعرض إلى نفس المقلب معه، وذلك خلال النصف الأول من الحلقة، كما تشاركه في البرنامج هذا العام الفنانة أروى.

ويتم تصوير البرنامج الذي يحمل إسم "رامز مجنون رسمي" في دبي، وانتهى رامز من تصوير كل حلقاته منذ فترة قبل ظهور أزمة كورونا، وهو ما ينفي شائعات علاقة موضوع البرنامج بالأزمة الحالية.
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