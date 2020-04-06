مصرع رجل مرور سعودي دهسته سيارة رفضت التوقف

لقي رجل مرور سعودي، اليوم الإثنين، مصرعه، عقب تعرضه للدهس من قبل قائد مركبه، رفض التوقف.





ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، ألقت السلطات القبض على قائد المركبه عقب دهسه رجل مرور، ما أسفر عن مصرعه، وامتنع عن التوقف في إحدى النقاط الامنية بطريق الحرمين بجدة.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402.





كانت السعودية قد سجلت 140 حالة جديدة السبت، ليرتفع إجمالي عدد المصابين حتى ذلك اليوم إلى 2179.





أما حالات الوفيات فشهدت ارتفاعا بـ5 حالات، إذ كان عدد الوفيات السبت 29 حالة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الصحة في الإحاطة اليومية التي قدمها بتاريخ 4 إبريل.