أمرأة بلغت قرنا من الزمان تحكي رحلتها مع فيروس كورونا

قبل 3 أسابيع تدهورت الحالة الصحية لـ "كاري بولوك" صاحبة الـ 99عامًا، وبدت عليها أعراض السعال الشديد ودرجة حرارة مرتفعة وهلوسة والتهاب رئوي، ها هو الفيروس القاتل يقتحم جسد السيدة المعمرة.





هرع أولادها وأحفادها بها إلى المستشفى ليتم حجزها هناك على مدار الأسابيع الثلاثة، بالسيدة "كاري" التي كانت تعمل ضابط شرطة خاص في كينيا، بحسب ما نشرت صحيفة "دذا مترو" البريطانية.





كانت "كاري" تعاني على مدار أسابيع بالهلوسة وإصابة المياه والالتهاب الرئوي المشتبه به، وبعد ارتفاع درجة الحرارة ، تم اختبار كاري لـ Covid-19 وأكد الطبيب أسوأ مخاوف أسرتها وهي إصابتها بفيروس كورونا .





خضعت "كاري" للرعاية الصحية بالمستشفى حتى شفيت بشكل ملحوظ من الفيروس التاجي بعد دخولها المستشفى في أوائل شهر مارس، وتعتبر هي أكبر مصابة بفيروس كورونا تشفى من هذا الفيروس القاتل.





لم تكن تلك هي العدوى الوحيدة التي مرت على رحلة "كاري" في الحياة قالت كاري:"كنت أعاني من الملاريا مرتين أثناء وجودي في إفريقيا وربما كان ذلك أسوأ قليلًا من الفيروس التاجي".



