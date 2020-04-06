عبدالظاهر السقا يكشف حقيقة صراع الأهلي والزمالك على لاعب المصري.. فيديو

قال عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالمصري البورسعيدي، إن الأهلي والزمالك لم يطلبا التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي.





وأضاف عبدالظاهر السقا، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات من قطبي الكرة المصرية، لضم كريم العراقي، موضحا إنه لاعب صاعد و أمامه الكثير ليعطيه للمصري.





كما كشف عبدالظاتهر السقا، عن كواليس قرار الجهاز الفني واللاعبين بالتنازل عن نصف مرتباتهم في ظل توقف النشاط، قائلا :" نناقش منذ أسبوع كيفية اتخاذ قرار يناسب الظروف الحالية ولا يضر اللاعبين".





وأتم حديثه قائلا "طارق العشري لم يتردد في قبول الفكرة، كما إن جميع لاعبي المصري، وافقوا على الفور دون أي اعتراض منهم".



