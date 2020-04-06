AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالظاهر السقا يكشف حقيقة صراع الأهلي والزمالك على لاعب المصري.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:56 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
Advertisements
حسن العمدة
قال عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالمصري البورسعيدي، إن الأهلي والزمالك لم يطلبا التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي.

وأضاف عبدالظاهر السقا، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات من قطبي الكرة المصرية، لضم كريم العراقي، موضحا إنه لاعب صاعد و أمامه الكثير ليعطيه للمصري.

كما كشف عبدالظاتهر السقا، عن كواليس قرار الجهاز الفني واللاعبين بالتنازل عن نصف مرتباتهم في ظل توقف النشاط، قائلا :" نناقش منذ أسبوع كيفية اتخاذ قرار يناسب الظروف الحالية ولا يضر اللاعبين".

وأتم حديثه قائلا "طارق العشري لم يتردد في قبول الفكرة، كما إن جميع لاعبي المصري، وافقوا على الفور دون أي اعتراض منهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فضل: اتحاد الكرة حقق مكاسب بلغت 3 ملايين درهم من عائد تذاكر السوبر المحلي

كواليس الساعات الأخيرة قبل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك | شاهد

كل ما حدث بالتفصيل بعد مباراة السوبر بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

هاني حتحوت : بيان الأهلي والزمالك مكتوب بيد شخص واحد .. فيديو

عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

ترشيحاتنا

جيب فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

الإسكان تطرح 60 ألف شقة لمحدودى الدخل.. تعرف على التفاصيل

حقيقة انضمام ثنائي الأهلي لبيراميدز.. عبدالله السعيد يوضح

ترامب: هذا العقار علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة لـ حسام عاشور

الصحة العالمية: مصر لا تخفي أعداد الإصابات بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور