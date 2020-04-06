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بين الناس

مواطنون يستغيثون بسبب القمامة في الشارع الرئيسي لـ زهراء مدينه نصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بالحفاظ على النظافة العامة والسعي المستمر لللتطهير وتعقيم الشوارع والحذر من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن تمتلئ بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

وفي شارع الجامعة بحي زهراء مدينه نصر، انتابت الأهالي حالة من القلق بسبب انتشار القمامة بها وتزداد يوما بعد يوم ولا يوجد حل، بغض النظر عن انها تلوث بصرى ورائحتها، إلا أنها تؤثر على صحة المواطنين وحركة السير نظرا لأنه شارع رئيسي.

وأوضح المواطنون أن  مشكلة القمامة تتفاقم دون حل أو جدوى وعلى الرغم من التواصل مع المسؤولين، أكثر من مرة والوعود المستمرة بالحل، وحتى الآن مشاكل النظافة مازالت تمثل خطرا على حياة المواطن وخاصة الأطفال أو كبار السن التي تكون نسبة المناعة لديهم ضعيفه ومع خطر فيروس كورونا المستجد تتفاقم المشكلة بشكل كبير.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.
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