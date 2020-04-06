عمرو دياب يتصدر بوستر مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر .. اعرف الحكاية

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الانستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.









وتصدر اسم "عمرو دياب البوسترين"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تغير اسم المسلسل إلى "عمرو دياب"، بدلا من "وصل أمانة".









مسلسل "وصل أمانة" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



