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فن

عمرو دياب يتصدر بوستر مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر .. اعرف الحكاية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الانستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.


وتصدر اسم "عمرو دياب البوسترين"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تغير اسم المسلسل إلى "عمرو دياب"، بدلا من "وصل أمانة".


مسلسل "وصل أمانة" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل  من إخراج معتز التوني.

 وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.
عمرو دياب يتصدر بوستر مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر .. اعرف الحكاية
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