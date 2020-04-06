سفيرة المملكة بأمريكا: أشكر العاهل السعودي وولي العهد على إعادة المواطنين

أعربت الشيخة ريم بنت بندر آل سعود، سفيرة السعودية في الولايات المتحدة عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تسهيل عودة المواطنين السعوديين من دول العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكتبت السفيرة السعودية الشيخة ريم بنت بندر آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ارفع اسمى ايات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين الى أرض الوطن، وترتيب الرحلات بشكل ميسر وامن مع مراعاة الحالات الطارئة والحرجة، والمرضى، وكبار السن".





وأضافت الشيخة ريم بنت بندر آل سعود : "ولا يفوتني أن اشكر المواطنين الكرام هنا على ما ابدوه من تكاتف وتعاضد، والأطباء السعوديين في أمريكا الذين يساهمون في انقاذ الارواح في مجتمعاتهم والأندية الطلابية لجهودهم على مساعدة زملائهم في هذا الوقت. وهذا غير مستغرب من ابناء الوطن ونحن نعتمد على الله ثم عليكم لتجاوز الأزمة معا".





وتابعت: "وأؤكد ان السفارة والقنصليات والملحقيات تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين بآلية تسعى لراحتهم وسلامتهم، وأتقدم بالشكر لكافة زملائي العاملين في السفارة والقنصليات والملحقيات على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة اخوانهم واخواتهم المواطنين. حفظ الله الجميع من كل مكروه".





وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عد العزيز قرر إعادة السعوديين المتواجدين في الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.