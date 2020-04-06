طلاب اولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الاولى إلكترونيا من المنزل .. اليوم





وقالت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة المنوفية كفر الشيخ الفيوم الاقصر البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة الغربية سوهاج قنا أسوان شمال سيناء جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية القليوبية البحيرة بنى سويف الإسماعيلية السويس مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية الإسكندرية المنيا اسيوط دمياط بورسعيد الوادي الجديد





جدير بالذكر أنه في اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي أمس الاحد ، قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب/طالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.





وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.





وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.





ويذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

يؤدي اليوم طلاب الصف الاول الثانوي ثاني الامتحانات التجريبية الالكترونية ، حيث يمتحنوا اللغة الاجنبية الاولى ، ومن المقرر أن يبلغ زمن الامتحان ساعتين و نصف .