أوكا يكشف كواليس الانتقال إلى نادي مصر.. فيديو

قال أحمد سعيد أوكا لاعب الفريق الأول للكرة بنادي مصر، إنه كان على مشارف الاعتزال، إلا ان استقر به المطاف فى ناديه الحالي.





وأضاف أحمد سعيد أوكا، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أنه فكر في الاعتزال في بداية الموسم الحالي، نظرا لفشل انتقاله لأكثر من نادي قبل ان يستقر في ناديه الحالي.





وأشار أحمد سعيد أوكا، أن الموسم الحالي كان الأصعب بالنسبة له وفكر جديا في الاعتزال، مشيرا أن كثرة التنقل بين الأندية كانت رغما عنه، وأن الظروف لم تخدمه.





وأوضح أحمد سعيد أوكا، أن إدارة نادي مصر توفر كل شيء للاعبين خلال فترة التوقف الجارية ومنذ بداية الموسم سواء دعم مادي أو معنوي، كما إن الإدارة أبلغت اللاعبين والجهاز الفني بصرف المستحقات بعد تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا.





وأتم حديثه قائلا :" أعتقد أن الدوري المصري هذا الموسم لن يكتمل، نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد".



