ميتشو: جيرارد أراد ضم مصطفى محمد إلى الدوري الأسكتلندي

كشف الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك ولمنتخب زامبيا الحالي، عن طلب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريج رينجرز الأسكتلندي من أجل ضم مصطفى محمد

مهاجم الفريق الأبيض.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس:" ستيفين جيرارد أراد ضم مصطفى محمد إلى رينجرز الاسكتلندي".

وأضاف:" مصطفى محمد لديه مستقبل مشرق للزمالك ولمصر، عليه أن يخدم فريقه بشكل افضل، يجب ان يقدم افضل ما لديه حتى يتواجد أكبر دوريات أوروبا".

وأكد أن أهم ما يميز فريق الزمالك حاليا هو روح الفريق، لافتا أن فرجانى ساسي وطارق حامد وبن شرقي وزيزو هم الأبرز .