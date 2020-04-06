أوكا: رحلت من الجونة بسبب حسام غالي.. فيديو

قال أحمد سعيد أوكا لاعب الفريق الأول للكرة بنادي مصر، إنه رحل عن صفوف الجونة، بسبب خلافه مع حسام غالى، مدير الكرة بالنادي.





وأضاف أحمد سعيد اوكا، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن سبب خلافه مع حسام غالي، مدير الكرة بالجونة في الموسم الماضي، بسبب عدم تقدير الأخير له في ملف تجديد تعاقده قبل بداية الموسم الحالي، موضحا إن حسام غالي لم يقدره ماديا ومعنويا عندما تولى منصب مدير الكرة بالجونة رغم انه كنت قائدا للفريق.





وأشار أحمد سعيد أوكا، أنه غضب من معاملة غالي معه ورحل عن الجونة قبل انتهاء الموسم، مؤكدا أنه ندم على هذا القرار خاصة وأنه كان قائدا للفريق ولايصح له فعل هذا، موضحا أنه حصل على شارة القيادة في الجونة بالاتفاق مع اللاعبين الكبار مثل أحمد عيد ومحمد ناجي جدو.



