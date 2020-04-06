عصام عبدالفتاح :رفضت خلافة جمال الغندور وهذه حقيقة الترشح

اعترف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة سابقا، بوجود مفاوضات من قبل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من أجل تولي مهمة رئيس لجنة الحكام خلفا لجمال الغندور.





وأكد عصام عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حدثني أحد أعضاء اللجنة الخماسية ولكنني رفضت وشددت أنني غير مناسب لتلك الفترة"





وتابع: "طالبته بتقديم العون للكابتن وجيه ومساندته في تلك الفترة بعد رحيل جمال الغندور"





وأكد عصام عبدالفتاح ن اللوائح لا تسمح بترشيح جهاد جريشة لرئاسة لجنة الحكام خلفا لجمال الغندور.





وأكد عصام عبدالفتاح: "ترشيح جهاد جريشة للمنصب غير صحيح بالمرة خاصة أن ذلك مخالف للوائح".





وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أوضح: "لكل حدث حديث، ولم أحسم قراري في ذلك الوقت ولكنني سانتظر الوقت المناسب للتفكير والإعلان عن قراري"