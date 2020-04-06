ياسر عبد الرؤوف: تعاقدنا على شحنة السماعات الأصلية للحكام ومن المنتظر وصولها الأسبوع المقبل

قال الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، عضو لجنة الحكام السابقة بقيادة جمال الغندور، إن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مع جمال الغندور، تعاقدت على شحنة السماعات الأصلية لتقنية الفيديو.





وأضاف ياسر عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الحديث حول وجود تشويش في السماعات بتجرية تقنية الفيديو بالمباريات الأخيرة كلام صحيح ولكن ليس بالصورة التي تم إظهارها"









وتابع: "من الوارد مع بداية تطبيق تقنية الفيديو، أن يكون هناك أخطاء، ولكن الأخطاء كانت أقل مما كنا نتوقع".









وأوضح: "كان هناك 10 قرارت بتقنية الفيديو وجميعها كان ممتاز وكان مثاليا، والسماعات لم يظهر بها تشويش شديد الا في مباراة وحيدة ولكن هذا طبيعي".





وأتم: "تعاقدنا على السماعات الأصلية وهي في الطريق إلى الوصول، ربما الأسبوع المقبلؤ وتأخرت بسبب فيروس كورونا وتعليق الطيران".