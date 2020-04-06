هاني أبوريدة يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .. فيديو

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه لم يحسم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، حتي الان.





وأضاف هاني أبوريدة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "،:" الحديث عن ترشحي لرئاسة الكاف سابق لاوانة"، مشيرا إلي احترامه الشديد لـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الحالي.





واكد أن مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق نجح في تنظيم بطولة أمم إفريقيا بشكل مميز لللغاية رغم خروج المنتخب المصري.





وتابع هاني أبوريدة: مجلس إدارة الاتحاد السابق لم يقصر ورحيله كان يجب أن يتم عقب إخفاق منتخب مصر".





وأكد أن كافة أجهزة الدولة المصرية قدمت كافة مالديها من أجل نجاح بطولة أمم افريقيا.