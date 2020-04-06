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منوعات

بسبب كورونا.. أغرب حفل تخرج طلابه ربوتات | صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أفشل فيروس كورونا ملايين  المخططات التي كان يضعها الناس خلال الفترة الحالية مثل حفلات الخطوبة و الزفاف أو السفر للخارج، أو التخرج من الجامعة وإنهاء الحياة الدراسية، كان طلاب إحدى الجامعات اليابانية ممن فشلت مخططات تخرجهم فقرروا أن يجدوا لذلك حلًا.

لم يقيم الطلاب في جامعة Business Breakthrough في طوكيو حفل التخرج التقليدي بسبب فيروس كورونا ، قرروا استخدام الروبوتات المحمولة 'Newme' مع جهاز لوحي ومن خلال مكالمة من خلال تطبيق Zoom ، تمكن الطلاب من إقامة حفل التخرج.

اصبحت التجمعات الافتراضية أكثر شيوعًا، لكن جامعة BBT اتبعت نهجًا جديدًا، باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد لجعل الحفل مجسد أكثر،  بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر".

 كان الروبوت يسير عبر المسرح مرتديا ملابس التخرج  ووجهه عبارة عن شاشة لوحية تظهر عليها مكالمة فيديو للطالب، وكأنه يشارك في الحفل في أحد الفنادق ويتسلم الشهادة من الأساتذة. 

بسبب كورونا.. أغرب حفل تخرج طلابه ربوتات | صور
بسبب كورونا.. أغرب حفل تخرج طلابه ربوتات | صور
بسبب كورونا.. أغرب حفل تخرج طلابه ربوتات | صور
بسبب كورونا.. أغرب حفل تخرج طلابه ربوتات | صور
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