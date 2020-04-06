تصريحات صادمة من أمل أمريكا للسيطرة على كورونا: لازلنا في خطر كبير

أكد أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بأن أي حديث عن سيطرة الحكومة الأمريكية على فيروس كورونا المستجد، هو حديث كاذب.





وقال دكتور فوسي، المشهور بأمل أمريكا في القضاء على كورونا، في تصريحات إلى شبكة سي بي إس نيوز الامريكية: "نحن نكافح من أجل السيطرة عليه ، وهذا هو الأمر المطروح الآن".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث من قبل في العديد من المناسبات عن سيطرة الولايات المتحدة على انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في البلاد، وخاصة أخرها في منتصف مارس، إلا أنه تراجع عن هذه التصريحات متوقعا قدوم الأسوأ إلى بلاده.





وأشار فوسي إلى أن جهود التخفيف من حدة الفيروس تظهر علامات النجاح في الولايات المتضررة بشدة مثل نيويورك.





وقال عن توقعه حول الاوضاع في نيويورك:"هذا الأسبوع القادم سيبدو سيئا لأننا ما زلنا لسنا في قمة انتشار الفيروس"، مضيفا: "في غضون أسبوع أو ثمانية أو تسعة أيام أو نحو ذلك ، نأمل أن نرى انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات".















