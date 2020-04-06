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رياضة

شريف حسن يوضح دور التسويق الإلكتروني بالكاف.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:32 ص
شريف حسن
شريف حسن
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حسن العمدة
قال شريف حسن، مدير التسويق الإلكتروني بالاتحاد الأفريقي للكرة"كاف"، إن إدارته تعمل من أجل تقديم كافة الخدمات الألكترونية، لكل من يحمل هاتف محمول.

وأضاف شريف حسن، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن إدارة التسويق بالكاف، تضع خطط للتسويق الالكتروني، ثم تبدأ التنفيذ بعد الاتفاق عليها مع الشركات المختصة.

وأوضح شريف حسن، إن إدارة التسويق الألكتروني، تسعى لتقديم كافة الخدمات الالكترونية لكل من يحمل هاتف محمول، من أجل زيادة موارد الكاف.

وأشار شريف حسن، إنه يتم مراقبة كل الأمور المتعلقة بالمباريات من الناحية الإعلانية أو الجمهور أو التحكيم أو غيره، موضحا إن مركز المراقبة غير موجود في اي اتحاد سوى الإتحاد الأوروبي ، وهذا يأتي في إطار تطوير الإتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة.

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