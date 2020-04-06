خبير في الشئون الأوروبية: الاستهانة بفيروس كورونا من الدول أحدث كارثة عالمية

أكد نعمان طرشة خبير في في الشئون الدولية، أن الاستهانة بفيروس كورونا من الدول أحدث كارثة عالمية، موضحا أن العزل الاجتماعى هو أقوى وسيلة الآن لمواجهة الفيروس في ظل عدم وجود أي لقاح أو علاج فعال ومعروف للتصدى لهذا الفيروس.





وتابع خبير الشئون الأوروبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبرقناة "إكسترا نيوز"،:"أنه لا مجال للاستهتار الآن بعد أن أصبح الفيروس يشكل أكبر كارثة يواجهها العالم منذ عقود"





وكشفت منظمة الصحة العالمية عن حقيقة انتشار فيروس كورونا من خلال الهواء.





وقال مكتب المنظمة بمصر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرض كوفيد-19 لا ينتقل عبر الهواء".





وأضاف: "يُمكن أن يصاب الشخص به إذا تواجد في حيز 1 متر من الشخص المصاب بالمرض، أو قام بملامسة سطح ملوث ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه".





وطالب المكتب، المواطنين، بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالفيروس، وقال: "لحماية نفسك؛ ابق على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين، وطهر الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك دائما".