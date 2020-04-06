العربي الأفريقي: كل التقدير للجيش الأبيض.. ودعمه على رأس أولوياتنا

فى ظل الظروف الاستثنائية التى تتعرض لها مصر والجهود المبذولة من كافة الجهات والمؤسسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كشف البنك العربى الافريقى النقاب عن تفاصيل مشاركته لمؤسسة أهل مصر للتنمية ودعم حملتها "أهل مصر قد المسؤولية" للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر للحد من إنتشار الوباء والاستعداد لمواجهة الإحتياج المتزايد للرعاية الطبية بهدف تخفيف المعاناة عن كل الحالات المصابة بڤيروس كورونا، بلغت قيمة التبرع 6 ملايين جنيه مصري يتم توجيهها لشراء المعدات الطبية والأجهزة اللازمة مثل وحدات الرعاية المركزة المدعمة بأجهزة التنفس الصناعى، والمستلزمات الوقائية اللازمة لحماية الأطباء وأطقم التمريض.









وتأتى الخطوة التى قام بها البنك العربى الافريقى الدولى تعزيزًا لدوره كمؤسسة مصرفية رائدة تعى دورها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأزمة الحالية، و حرصها على أن يكون لها دور فاعل بالتعاون مع كل قطاعات الدولة و إدراكها لأهمية تكاتف جهود المجتمع المدني للوقوف يدًا واحدة لمجابهة هذا التحدي.









وقامت كل من مؤسسة أهل مصر للتنمية والبنك العربى الافريقى الدولى ببدء تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة بشراء ٤ وحدات عناية مركزة كاملة مطابقة لمقاييس الجودة العالمية والمدعمة بأجهزة التنفس الصناعى بقيمة تقارب ثلاثة ملايين جنيها مصريًا على أن تقسم الغرف بالتساوى بين المستشفى العام بالفيوم و المستشفى الجامعى بالمنيا وهما من المحافظات الأشد احتياجًا للتجهيزات الطبية لعلاج الحالات المصابة بالفيروس و تعزيز قدراتهم على الاستمرار فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لتقليل معدلات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس و زيادة معدلات الشفاء.





وعلق السيد شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى: "إن المسؤلية تجاه مجتمعنا هى دائما الحافز على المشاركة فى فعاليات من شأنها إحداث تغيير إيجابي للخروج من الأزمة، وهذا هو واجبنا كأحد أهم مؤسسات القطاع المصرفي التى طالما كانت لها الريادة في العمل المجتمعى والمشاركة في مبادرات الاستدامة، من هذا المنطلق فقد وضعنا على رأس أولوياتنا توفير صمام الأمان للفرق الطبية فى الصفوف الأولى على جبهة التصدى للفيروس، وسنظل دائمًا داعمين للقطاع الطبي المصري الذي أشادت المؤسسات العالمية بمثابرته وصلابته وقدرته على التصرف باحترافية في وقت الأزمات."









وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، عن مدى سعادتها بالتعاون بين مؤسسة اهل مصر للتنمية والبنك العربى الأفريقى الدولى بدعمه مبادرة أهل مصر، مؤكدة أن ما تقوم به المؤسسة، لم يكن له أن يتم الا باستجابة الهيئات والمؤسسات لدعوتها لضرورة مساندة الدولة فى اجراءاتها الاحترازية وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين وتأمين عمل الأطباء، مشيرة الى ان ما تقوم به مؤسسة أهل مصر للتنمية، والبنك العربى الافريقى الدولى هو واجب وطنى فى ظل ظرف حرج تتعرض له مصر و يتطلب تكاتف الجميع للعبور من هذه الازمة.

























و أشاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالمشاركه الفعالة للبنك العربي الأفريقي الدولة ومؤسسة أهل مصر للتنمية في توفير عدد من الاجهزة والمستلزمات الطبية لحماية أعضاء الفريق الطبي بالمحافظة، مثمنًا دور المجتمع المدني ومايبذلونه من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.















