مش عاجبني يا دنيا حالك.. صلاح عبد الله يفاجيء متابعيه بقصيده قديمة.. شاهد





وظهر الفيديو صلاح عبد الله بفيديو ينشد القصيد التي ألفها عام 1981 والتي تبدأ "إيه خير مالك مش عاجبني يا دنيا حالك".





وحازت القصيد على إعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت ردود أفعالهم بين "فنان" و " ربنا يبارك في عمرك" و " عم صلاح العالمي" و "عسل ياعم صلاح".





يذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهورة بقصيده قديمة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".