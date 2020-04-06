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بين الناس

وسط تجاهل للمسئولين.. استغاثة من قرية 6 أكتوبر شاطئ النخيل بسبب انتشار القمامة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بالحفاظ على النظافة العامة، والسعي المستمر لللتطهير وتعقيم الشوارع والحذر من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن تمتلئ بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

استغاث أهالى شاطئ النخيل بالعجمي قرية ٦ أكتوبر حي غرب الإسكندرية بموقع "صدى البلد" الاخبارى بعد تفاقم مشكلة القمامة بالقرية بسبب مشكله بين جمعية 6 أكتوبر شاطئ النخيل بالعجمي وبين الحي وسط تجاهل كبير من جانب المسئولين.

وقال الأهالي: "نحتاج لأغاثة سريعة لرفع هذه القمامة المتراكمة المتعفنة في المدينة حفاظا على صحة السكان وعدم تفشي وباء كورونا وغير كورونا بين سكان المدينة".

للتواصل مع صاحب المشكله : ٠١٠١٦٠٨١١٧٩

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.

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