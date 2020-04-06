وسط تجاهل للمسئولين.. استغاثة من قرية 6 أكتوبر شاطئ النخيل بسبب انتشار القمامة

رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بالحفاظ على النظافة العامة، والسعي المستمر لللتطهير وتعقيم الشوارع والحذر من فيروس كورونا الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن تمتلئ بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.





استغاث أهالى شاطئ النخيل بالعجمي قرية ٦ أكتوبر حي غرب الإسكندرية بموقع "صدى البلد" الاخبارى بعد تفاقم مشكلة القمامة بالقرية بسبب مشكله بين جمعية 6 أكتوبر شاطئ النخيل بالعجمي وبين الحي وسط تجاهل كبير من جانب المسئولين.





وقال الأهالي: "نحتاج لأغاثة سريعة لرفع هذه القمامة المتراكمة المتعفنة في المدينة حفاظا على صحة السكان وعدم تفشي وباء كورونا وغير كورونا بين سكان المدينة".





للتواصل مع صاحب المشكله : ٠١٠١٦٠٨١١٧٩



