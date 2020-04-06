بخسائر تتجاوز 6 تريليون دولار.. تعرف على الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن انتشار وباء " كوفيد 19 "المعروف باسم كورونا فيروس تسبب فى تحقيق أزمة إقتصادية وخسائر للإقتصاد العالمى وبحسب توقع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن نسبه النمو الاقتصاد العالم خلال العام المالي الجاري ستتراجع بنحو 1.6% عن المستهدف لتسجل 2.1 بدلًا من 3.6% .



وتابع: "اذا استمر الوضع الاقتصادى والعزل المتبع حاليًا فى أغلب دول العالم خلال الربع الثانى من عام 2020 من المتوقع ان ينخفض معدل النمو الى 1.5 %" .



أضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستتجاوز 6 تريليون دولار فضلا عن 25 مليون عامل سيفقدون وظائفهم خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا.





اوضح السيد ، خسائر الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الـ 900 مليار دولار حتى 31 مارس 2020) منها خسائر 355 مليار دولار فى قطاع السياحه والسفر ، و إنخفضت كافة مؤشرات البورصة الامريكية فقد إنخفض مؤشر داونجونز بنسبه أكثر من 13.5 % ومؤشر ستاندرد 9.5 %.



أشار السيد الى خسائر ايطاليا نتيجة توقف الإنتاج 70% و التى سجلت نحو 100 مليار يورو شهريا ، بالاضافة الى توقف نشاط السياحة والسفر بنسبه 100 % مضيفا أن الناتج المحلى الإجمالى للإقتصاد الإيطالى والبالغ قيمته 1800 مليار يورو اى ما يقدر 1.800 تريليون يورو اذ خسر حتى 31 مارس 2020 أكثر 20% ودخل الإقتصاد اٌلإيطالى فى دوامه الركود والفشل حيث تجاوزت الديون 144 % من اجمالى المحلى و من المتوقع ان تصل فاتوره خسائر إيطاليا الى أكثر من 234 مليار يورو بنهايه شهر أبريل 2020.





واعتبر السيد ،فرنسا الاكثر تضررا فى منطقة اليورو بعد ايطاليا فى حيث تجاوزت الخسائر فرنسا 176 مليار يورو , ومن المتوقع أن يصل خسائرها الى 298 مليار يورو خلال الاسابيع القليلة القادمة.





و كشف السيد ، عن تأثر النمسا بسبب الإغلاق الجزئى للنشاط الإقتصادى التى تعانى منه وقد وصل قيمة الخسائر إلى 57.3 مليار يورو حتى 31 مارس 2020 .



استطرد السيد ،سويسرا ليست بمنأى عن الخسائر التى لحقت بالدول الأوروبية فتوقف النشاط الإقتصادى والإغلاق الجزئى لمده شهرين سيكلف بلاد المصارف خسائر مالية فى حدود 81 مليار يورو واذا إستمر التوقف ثلاثه شهور ستتجاوز أكثر من 119 مليار يورو.



أكد السيد ، أن رغم خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوربي الا ان هذا لا يمنع من نزيف الاقتصاد البريطانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا حتى ان اعلنت كثير من الشركات البريطانية تحقيقها لخسائر واعلنت افلاسها منها شركة الطيران (فلايبي) البريطانية و التى توظف اكثر من 2000 عامل لديها كما فقد اكثر من مليون بريطانى عملهم وتقدر خسائر المملكة المتحدة حتى الان باكثر من 130 مليار جنيه استرلينى.



و أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الى أن بالعودة الى الصين السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا والتى بدأت في مدينة ووهان اعتبارا من 28 ديسمبر 2019 فإن خسائر سوق المال سجلت 200 مليار دولار ، إذ توقف ثلثي النشاط الصناعى في بكين خلال شهر فبراير وقد بدا يرجع لاستئناف النشاط والرجوع خلال شهر مارس ولكن رجوع حذر في النصف الثاني من شهر مارس.



و كشفت أن خسائر الصين خلال الفترة من يناير حتى مارس في حدود 550 مليار دولار وربما يرجع انخفاض حجم الخسائر الصينية كونها الاقتصاد الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى ان شهر فبراير يعد اجازات سنوية بسبب الاعياد القومية في الصين والتقويم الصينى.



و بلغ اجمالى المصابين حول بفيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس حوالى 1.272.737 مليون مصاب ، تتوزع ما بين 261.485 الف معافى ،69.418 الف حالة وفاة.



و تتصدر الولايات المتحدة الامريكية الدول الاكثر اصابة وتتجاوز 336 الف إصابة تليها أسبانيا 131.646 الف مصاب ثم ايطاليا 124.948 الف مصاب ثم المانيا حيث تجاوزت 100 الف اصابة ، و تاتى فرنسا الخامسة عالميا بعدد اصابات تجاوز 92.839 الف حالة ثم الصين بنحو 81.669 الف اصابة و تاتى بريطانيا فى المرتبة الثامنة 47.806 الف اصابة، و سويسر فى المرتبة العاشرة عالميا بعدد اصابات 21.100الف حالة ثم النمسا فى المرتبة 14 عالميا باصابات 12.051 الف اصابة.



















