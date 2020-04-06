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أخبار البلد

CIT تتعاون مع اتحاد الصناعات للتصدي لانتشار فيروس كورونا بأدوات التحول الرقمي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تماشيًا مع خططها الطموحة وتعزيز معطيات التحول الرقمي في قطاع الصناعة المصري ، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن تعاونها الجديد مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الإستفاده من الثورة التقنية في تلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد ، وذلك من خلال مبادرة تستند على 3 محاور رئيسية تتضمن تخصيصCall Center برقم مختصر يدعم تقديم الإستفسارات والمساعدة للأعضاء من المصانع حول العديد من الموضوعات التي تم رصدها بالتعاون مع الإتحاد ذو التأثير المباشر للأوضاع الراهنه في السوق المصري منها رصد وحصر معوقات الشركات ومساعدة المنشأت الصناعية في رصد أعداد المصابين وعمليات التعقيم والتطهير ، و ITHelp Desk   لتقديم دعم إدارة الإجتماعات عبر خاصية الفيديوكول والفيديو كونفرانس وSoftware Help Desk لتلبية متطلبات المصانع من حلول وأنظمة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المنتظر أن يتيح الـCall Center بالرقم المختصر الرد على استفسارات ممثلي المصانع في مختلف الموضوعات الرئيسية التي ترتبط بإجراءات التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ومنها حصر ظهور الإصابات بفيروس كورونا في المصانع والتنسيق للمتابعة مع وزارة الصحة وجهات التعقيم والتطهير للمنشأت الصناعية والإدارية ، التصدي لمشاكل المرور للسيارات التابعة للمصانع خلال مواعيد حظر التجوال ، رصد المعوقات في الإجراءات الجمركية والإجراءات الرسمية المرتبطة بإصدار المستندات حكومية ، حصر إشكاليات توفير المستلزمات الإنتاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

تعقيبًا على هذا البيان ، صرح المهندس/ خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلًا :" إننا فخورون بثقة اتحاد الصناعات المصرية في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة تقديم باقة متكاملة من الحلول الرقمية لأعضاء الغرف خلال فترة حرجه في العالم أجمع ، ونحن إذ ندرك تمامًا أهمية الدور المنوط بنا في دعم كافة القطاعات الرئيسية الصناعية والاقتصادية في مصر وتسليحها بأدوات الثورة الرقمية الحديثة التي تتماشى مع الإرادة السياسية في تعزيز التحول الرقمي في مصر ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات ، موضحًا أن قضية التحول الرقمي واحدة من أبرز المحاور التي تأخذ CIT على عاتقها مسئولية تأهيل كافة الاطراف لتنفيذها بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة عالميًا ".

من جانبه صرح المهندس / محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن بالغ سعادته بهذه المبادرة قائلًا :" إننا نعي تمامًا أهمية دعم وتأهيل الشركات الأعضاء في الإتحاد والمنشأت الصناعية والكبانات الاقتصادية للسير قدمًا نحو قاطرة التحول الرقمي في مصر ، ونجد أن التحديات التي فرضتها أزمة انتشار  الفيروس العالمي كورونا كوفيد 19 ربما تكون فرصة جيدة لإكتساب مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة وتحديدًا الجهات الصناعية خبرات جديدة في تعزيز الإعتماد على الحلول والخدمات الرقمية الحديثة ".

أضاف :" إننا فخورون بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في مبادرة من شأنها إتاحة فرصة قوية توفر للمنشأت الصناعية والشركات الأعضاء تجربة افتراضية حيه للتحول الرقمي في إدارة قطاع الأعمال ، واللحاق بالركب الإقليمي والعالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

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