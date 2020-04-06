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تكنولوجيا

أول منصة مصرية عربية للتعليم الطبي أون لاين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
يعتبر أسلوب التعلّم عن بعد أسلوبًا حديثًا ومبتكرًا يتطور ويتوسع بشكل يومي ويكتسب سمعة جيدة كأفضل أنواع التعلّم الذاتي التي لا تعتمد على زمان اومكان والتي من شأنها تقول  لقد اصبح التعلم في اي وقت وفي كل حين.



وفي ظل الجهود المبذولة من مصر و الدول العربية المختلفة  في دعم الأزمة الراهنة والخاصة بفيرس كرونا  19.



تنطلق منصة ميديو الطبية التعليمية  بتقديم كافة التخصصات الطبية في شكل كلمات مصورة وكورسات تعليمية متميزة لاطباء والجمهور العام في الوطن العربي .



ونظرا لاستشعار ميديو في بداية انطلاقها بمسئوليتها اتجاه الاطباء الذين هم على خط النار امام العديد من المخاطر واهمها فيروس كرونا 19.

فقد قامت بتقديم كورسات المنصة مجانا  خلال شهر ابريل لجميع اطباء الوطن العربي



والتي تعتبرها بمثابة تقديم عون وشكر لكل طبيب بذل كل ما لديه لنكون في امان

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