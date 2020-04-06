الصين تعلن تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لحالات لا تظهر عليها الأعراض.





فيما كشفت الصين عن وفاة حالة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" جميع الدول على تجنب ما وصفه بـ "أي نوع من الشكوك التي لا أساس لها" وعدم تسييس التعاون فيما يخص المكافحة العالمية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





وقال وانغ -خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" وفقا لوزارة الخارجية الصينية - إنه "في مواجهة الأزمة غير المسبوقة، يتعين على جميع الدول تجاوز الأيديولوجيات، خاصة تجنب أي ممارسة من شأنها تسييس التعاون فيما يتعلق بمكافحة الفيروس".