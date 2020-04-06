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فن

أنت وحدك لـ آمال ماهر تتجاوز الربع مليون مشاهدة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:11 ص
أمال ماهر
أمال ماهر
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آيه عاطف
حققت أغنية "أنت وحدك" لأمال ماهر نجاح كبير جدًا، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"أَنْتَ وَحْدَكَ كُلِّ حَاجَةٍ .. حَاجَة حُلْوَةٌ حَاجَة حُلْوَةٌ فِي حَيَاتِي .. أَنْتَ وَحْدَكَ اللَّيّ خَلَّيْت الْوُجُود .. يُمْلِى حِسِّيٌّ وأمنياتي .. كُنْت قَبْلَك كُنْت تَائِه .. فِي فَرَاغ الْمَشَاعِر .. كُنْت أَحَسّ أَنَّ الْحِكَايَةَ .. لَيْهًا أَوَّل لَيْهًا أَوَّل .. مَالِهَا آخَر".

"أَنْتَ وَحْدَكَ بسمتي .. وضَحِكُه حَيَاتِي .. عزفي وَأَحْلَى أغنياتي .. كُلِّ حَاجَةٍ فِيك صحّت فيه حَاجَة .. لوّنت كُلّ الْحَيَاة بِالسَّعَادَة وَالْأَمَانِي .. دوقتني طَعْمٌ حُبُّك .. عَلَّمْتَنِي أَعِيش تَأَنِّي".

أغنية "أنت وحدك" كلمات: تركي آل الشيخ، والحان: رابح صقر، وتوزيع موسيقي: مدحت خميس .
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