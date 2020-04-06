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بين الناس

مواطن بالشرقية يستغيث بسبب انقطاع حرارة الخط الأرضي والإنترنت

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
بعد انتشار فيروس كورونا، أصدرت الحكومة قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا و من ضمنها العمل من المنزل لمعظم القطاعات و التعليم عن بعد و كل ذلك يتطلب انترنت.
استغاث المواطن وصفى محمد علي صالح، الساكن بقرية السدس مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، بموقع "صدى البلد" الإخباري للشكوى من انقطاع حرارة الخط الارضى من يوم الاثنين الموافق 30 مارس مما ادى الى انقطاع خدمة الانترنت فاشار الى اهميته بسبب العمل فى المنزل و حاجة اولاده اليه بسبب التواصل مع المدارس.

وأوضح أنه تواصل مع المسئول عن الأعطال فى سنترال الإبراهيمية ولكن دون استجابة فلجا لخدمة الشكاوي بالموقع على أمل عودة خدمة الخط الأرضي والإنترنت.

رقم الخط الارضى : 0552605418
للتواصل مع المواطن :01122961799

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.

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