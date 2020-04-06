محمد فضل يستعرض مهارتة في تحدي البقاء في المنزل والجمهور: دي شقاوة قديمة

استعرض محمد فضل عضو اتحاد كرة القدم المصري مهارتة في تحدي البقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد فضل فيديو له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يقوم باللعب والتنطيق بهاتفه المحمول بدل من المناديل.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ماشاء الله عليك" و " عالمي يا فضل" و "لاعيب" و " دي شقاوة قديمة دي".

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على اثرو أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.