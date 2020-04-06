العالم في وادي والحرامية في وادي تاني.. سطو مسلح على صيدلية| فيديو

رغم كل ما تعيشه بلدان العالم من قلق ومخاوف بشأن ما سيطرأ على أحوالهم الحالية والمستقبلية نتيجة اجتياح فيروس كورونا وإصابة مليون شخص في العالم، كان هناك آخرون يحاولون استغلال الموقف بسرقة صيدلية.





في لبنان وتحديدًا بيروت بمدينة الشويفات هجم 3 مسلحون على صيدلية وسرقة محتوياتها من أموال وأدوات يحتاونها، دون ان يعيرون اهتمامًا لأحداث البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





فقد ظهر 3 أشخاص يرتدون ماسك أسود خافي للوجه وهم يسطون على صيدلية بالمدينة ويطلقون الرصاص على العاملين لتروعيهم، في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.





كما أوضح الفيديو أن المسلحون وصلوا بسيارة، ظل بداخلها شخص ملثم أيضًا، واتجه الأخرون لتنفيذ العملية التي لم تستغرق سوى دقيقتين فقط، وذلك بعد أن سلبوا صندوق المال وهربوا بالسيارة مع زميلهم الثالث، كل هذا وسط اندهاش الحضور بالصيدلية.