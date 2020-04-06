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بين الناس

مريض فيروس سي يستغيث لعلاجه: محدش حاسس بالآلام اللي بنعانيها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن شعبان عبد الغني محمد الجندي بموقع "صدى البلد" الإخباري بسبب مشكله تاخر العلاج لمرضي فيروس"سي".

استغاث المواطن "شعبان عبد الغني" لموقع صدي البلد بسبب انه يعاني من مرض "فيروس سي" و لكن لم يجد اي استجابة من اي مكان كان قد قدم شكوي اليه ,ويشير "شعبان الي ان مرضي فيروس سي في مصر يعانون كثيرا بسبب تاخر الرد عليهم وهم يعانون كثيرا من شدة التعب وقد تقدم بشكاوي عديدة علي خط مجلس الوزراء وعلي خط شكاوي فيرس سي وفي كل مره يكون الرد تم استلام شكواك وسوف تصلك رسالة ونرد عليك في خلال ٤٨ ساعة  ولكن لا احد يرد او يستجيب  وكذلك شكاوي  مجلس الوزراء  في خلال ٢١ يوم ومر أكثر من اشهر ولم يتم الرد  وكان قد حاول التواصل عبر الخط الساخن الخاص بفيروس سي ولكنه لم يجد رقم و كانوا يقولون له سوف يتم التواصل معك في كل مره.

وقد اضاف قائلا: "ان الورق والتحاليل  والاشعات في مجمع التوفيق بباب الشعرية".

ويمكن التواصل مع المريض من خلال رقم ٠١٠٦٢٤٩٥٤٣٠.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 من خلال رقم الواتس.
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