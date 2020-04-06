فيديو مؤثر لممرض بعد إصابة زميلة بكورونا.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي بالأقصر، فيديو لممرض بمستشفى الأقصر الدولي يحذر خلاله المواطنين من زيارة المستشفيات إلا للضرورة القصوى.

وأكد الممرض في رسالة مؤثرة عبر الفيديو إصابة زميله بقسم الأورام بفيروس كورونا المستجد.

وناشد الممرض المواطنين، بعدم زيارة المستشفيات قائلًا:"محدش عارف ممكن يكون في حد عنده كورونا دخل المستشفى ، محدش يروح للمستشفيات إلا للضرورة القصوى".

وأكد أنه تم اكتشاف ثلاثة مصابين من هيئة التمريض بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد، وتقرر إغلاق قسم الأورام وعزل المخالطين للحالات 14 يومًا.

وطمأن الممرض محبيه وأقاربه :" أنا بخير عربية الاسعاف اللي كانت قدام البيت ، كإجراء وقائي لفحصي خاصة وأنني مخالط لزميلي المصاب ".





وخلال حديثه غلبت عليه لأنه يعيش بمفرده حاليًا بعد قرار عزله، ومغادرة أولاده المنزل خوفا على سلامتهم.





واختتم حديثه :" ياريت متنزلوش إلا للضرورة القصوى، إن شاء الله فترة وتعدي وربنا يحفظنا جميعًا".



