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رياضة

هاني أبو ريدة يكشف حقيقة توتر علاقته بـ محمد صلاح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نفى هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم توتر علاقته بمحمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوق فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيوينة : " علاقتي بصلاح ممتازة كما أنه يرتبط بعلاقة جيدة بالمجلس السابق للجبلاية".

وأضاف: "أتعجب من الإصرار على تصوير وجود مشاكل كبيرة في علاقتي بصلاح، على الرغم من عدم صحتها .. صلاح قدم الكثير لمنتخب مصر وأنا دائما داعم كبير له وأفخر بكونه لاعبا مصريا من أهم لاعبي العالم .. وآخر لقاء جمعنا كان يملؤه الود والمحبة والاحترام المعهود المتبادل بيننا".
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