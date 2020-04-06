هاني أبو ريدة يكشف حقيقة توتر علاقته بـ محمد صلاح

نفى هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم توتر علاقته بمحمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوق فريق ليفربول الإنجليزي.





وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيوينة : " علاقتي بصلاح ممتازة كما أنه يرتبط بعلاقة جيدة بالمجلس السابق للجبلاية".



