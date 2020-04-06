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محافظات

لمواجهة الغلاء.. طرح كميات من البطاطس بسعر 2 جنيه للكيلو بالوادي الجديد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:10 ص
طرح كميات من البطاطس
طرح كميات من البطاطس بسعر 2 جنيه للكيلو بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن توفير كميات من البطاطس بمنفذ بيع الوحدة المحلية اليوم الاثنين بسعر 2 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بتوفير منافذ بيع للخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن  كاهل المواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وكإجراء فاعل نحو القضاء على جشع التجار وكسر احتكار السلع الاساسية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وجه بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من منتجات الصوب الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بفتح منفذ بميدان البساتين بالخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم أنه تم توفير 10 أطنان من البطاطس والطماطم لبيعها بأسعار 2 جنيه لكيلو البطاطس و4 جنيهات لكيلو الطماطم، بالإضافة إلى توافر كافة السلع الأساسية والخضراوات بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت " ، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والحد من استغلال بعض التجار لرفع الأسعار، مؤكدا توافر كافة السلع الأساسية.

كما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتحويل سوق المروة بالخارجة إلى سوق حضارى حفاظا على سلامة الخضراوات والفاكهة المعروضة وإنشاء محلات وطرحها للباعة ونقل سوق الشعلة إلى مقر السوق الحضارى الجديد كما كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة خلال جولته بعدد من الأسواق ، بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بالأحياء السكنية لتوفير إحتياجات المواطنين الضرورية. وتوفير مكان لإنشاء سوق حضاري للحوم.

 

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