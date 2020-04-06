ساموزين داعيًا: اهديني وإهدي نفسي

قام الفنان سامو زين، بنشر دعاء من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

قال سامو زين: " اللهم أني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملاْ الأركان أن تهديني وتهدي نفسي".

يذكر أن وعد سامو جمهوره بتقديم حفل "لايڤ" عبر الانترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أن بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيطلق ؟ .مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".





وتابع :"ديروا بالكم على حالكم، ابقوا آمنين الله يحفظكم ويخليلي ياكم، وإن شاء الله ربنا يكتب للجميع زيارة مكة والقدس وكل المعابد والكنائس والمساجد وأماكن العبادات تتفتح".