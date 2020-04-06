محمود عبد الحكيم: كنت خائف من الانضمام للمصري.. والنادي مظلوم إعلاميا

أكد الكابتن محمود عبد الحكيم لاعب النادي المصري السابق، أن النادي المصري مظلوم إعلاميا وأنه حدث تجاهل تام لمؤوية النادى متمنيا أن يهتم الإعلام مستقبلا بالنادى المصرى.





وأضاف عبد الحكيم في تصريحات لبرنامج on side الذى يقدمه الإعلامي أحمد هانى زادة على قناة الحدث اليوم أنه يعتبر نفسه واحدا من أهل بورسعيد ويشاهد الإحترام في وجوههم وأن الكرة مصدر السعادة والفرحة للجمهور.





وإستكمل في تصريحاته أنه كان متخوفا من خوض تجربة الإنضمام للنادى المصرى لعدم رغبته في اللعب لنادى جماهيري ولكن بعد أن أقنعه الكابتن أنور شلوفة بأن يعقد جلسة مع الأستاذ كامل أبو على وقع على العقد مشيرا لأنه وجد سعادة كبرى بتولى كابتن مختار مختار مسؤولية الفريق عند قدومه للفريق.



