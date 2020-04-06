شاهد.. موديل سيات ليون 2020 الجديد كليا

كشفت الشركة الأسبانية لصناعة السيارات " سيات عن طرازها الجديد من نسخة " سيان ليون " 2020 بعدد محدود للغاية كما ستتم عملية البيع مسبقا بالحجز.





ونشرت الشركة مقطع فيديو للنسخة " سيات ليون " موديل 2020 على حسابها الرسمي على منصة اليوتيوب موكدة أن الاطلالة من الطراز الرياضي.





السيارة من الداخل تتكون من مقاعد رياضية وفرش فاخر منتشرا ايضا على الابواب مع بعض الزينة باللون النحاسي.

ومن المتوقع أن ينافس طراز سيات ليون 2020 بعض الطرازات الأخرى المشابهة التي من أبرزها الموديل الالماني جولف MK8.

كما كشفت تقارير بعض التسريبات من داخل الشركة الأسباني سيات تؤكد أن الشركة أنها ستوفر نسخة كهربائية هجينة صديقة للبيئة

يذكر ان شهدت أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغيرات التي أثرت على عملية الشراء هبوطا خصوصا بعد تفشي وباء كورونا عالميا وعزوف المستهلكين عن الشراء واتجاههم لشراء السلع الأساسية بدلا من السيارات ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خاصة السيات .