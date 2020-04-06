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فن

تريند الفن| تعرف على مقلب رامز جلال الجديد في رمضان .. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لـ ريم البارودي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:10 ص
رامز جلال
رامز جلال
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


بمشاركة عدد من نجوم الفن والمهرجانات ولاعبي كرة القدم ينطلق برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان المقبل.


أثارت الإعلامية هالة سرحان حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك بعد نشرها صورة لدواء جديدة لفيروس كورونا. 


وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة قاسية للفنانة ريم البارودي، بعد أزمتهما الأخيرة، حيث تحولت صداقتهما إلى عداء في العلن، بعد تسريب مقاطع صوتية لريم البارودي وهي تسب ريهام سعيد.


تعرضت المطربة البريطانية ماريان فايثفول إلى الإصابة بفيروس كورونا وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج هناك. 
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