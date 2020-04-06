د. صموئيل عصام يكتب: لماذا نجحت الحكومة في إدارة أزمة كورونا؟

إن النجاح في عملية إدارة الأزمات يتطلب عدة عوامل منها إيجاد وتطوير نظام إداري مختص يمكّن المنظمة من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة والعمل علي جعل التخطيط للأزمات جزءًا هامًا من التخطيط الاستراتيجى.









أن أزمة فيروس (وباء) كورونا هي أزمة كونية شاملة أما في مصر فهي تعد أزمة وطنية.





ماهي الأزمة الوطنية ؟؟!!





هي تهديدات مباشرة ومخاطر مفاجئة غير متوقعة ضاغطة وداهمة ومثمرة تهدد النظام العام والأمن العام والصحة العامة وتكون أزمة (صحية / سياسية / إجتماعية / إقتصادية) ومن هنا يتضح لنا أن عناصر الازمة الوطنية(المفاجاة / النهديد/الاستمرارية وظغط الزمن)





وبالتالي أي مخاطر لا تشمل أي من العناصر المذكورة لا تعتبر أزمة ، بل مخاطر عادية باختلاف شدتها وآثارها.





لذلك مفهوم إدارة الأزمات عبارة عن عملية احتواء وإدارة المخاطر المفاجئة لحماية النظام العام والمصالح والممتلكات وكيفية مواجهه المخاطر والمواقف المفاجئة والحد من تفاقمها وسرعة السيطرة عليها.





ونستطيع ان نؤكد إدارة الأزمات هي علم وفن





• فهي علم لأنها تعتمد علي (مجموعة من المبادئ والقوانين والنظم والنظريات وأساليب التحليل والتخطيط).





• وهي فن لأنها تعتمد علي (الموهبة الشخصية والكفاءة الإدارية والمهارات الفردية والجماعية).





فكان لزامًا علينا جميعا أن نعترف بمدي المهنية والاحترافية التي تديرها الحكومة المصرية لأزمة الراهنة أزمة فيروس كورونامن جهد علاجي ولاأروع من المنظومة الصحية (أطباء وأطقم التمريض والإدارة الطبية المختلفة والصيادلة "جنود الجيش الأبيض" وعمل تنظيمي قيادي وتنسيقي لتبادل المعلومات والاتصالات بين وحدات القيادة الأمنية "الأمن القومي" والأمن الغذائي والجيش والشركةومؤسسات المجتمع المدني التطوعية والإعلام للخروج من الأزمة بأقل خسائر.





يتضح جليًا لنا أن أداء الحكومة في إدارة الأزمة هو بمثابة اختبارًا صعبا للإدارة القيادية حيث تظهر المهارات القيادي القدرة علي التصرف بسرعة وجدارة والقدرة علي تدوير الزوايا الحادة للأزمة والمشاكل الناجمة عنها فنجد أن الحكومة أتخذت قرارات حاسمة وصارمة لصالح المصريين فنجد أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بالإضافة إلى مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لأسبوعين.. ودور القوات المسلحة الذين يعاونون جميع القطاعات في التطهير والتعقيم والوقاية من الفيروس وتوفير السلع الغذائية والمنظفات ومواد التعقيم والتطهير باسعار مناسبة لمواجهة الاستغلال ,وحرص رجال الشرطة علي تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة ,أغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءً حتي 6 صباحًا بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة. إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 5 مساءً وحتي 6 صباحًا واتخاذ إجراءات خاصة بمترو الانفاق لمنع تكدس المواطنين والحفاظ علي سلامتهم، وكذلك إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية لمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية بكافة أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين إضافيين، إلى جانب استمرار العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وكذلك جاءات إجراءات البنك البنك المركزي أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات وايضا البريد المصري استمرار صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.





إدارة الأزمات تتطلب لها قدرات قيادية حقيقية تتسم بالجرأة والأمانة والالتزام والقدرة علي التصرف بمهنية للوصول إلي بر الأمان.



