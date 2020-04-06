ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بكورونا بالولايات المتحدة

كشفت الإحصائيات الأخيرة، عن وقوع 1200 حالة وفاة خلال يوم واحد في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد.





ووفقا للارقام المعلنة الأخيرة، فقد سجلت الولايات المتحدة حتى الان 336 ألف و958 إصابة، ووصل عدد الوفيات إلى 9626حالة وفاة، وسجلت الولايات المتحدة 17407 حالة شفاء.





وحث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشعب على تناول عقار كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.





وجدد ترامب مطالبته من الشعب الامريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل.





وقال ترامب إن عقار الكلولوكوين سيكون عقارا عظيما لعلاج فيروس كورونا المستجد.